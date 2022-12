Geheim van een lang huwelijk? ‘Ga nooit met trammelant naar bed’

REKKEN - Bernard (86) en Wiep(87) Wissink-Nienhuis leerden elkaar kennen in jeugdinrichting Het Poortje in Groningen, waar ze allebei als groepsleider werkten. Nu wonen ze al weer bijna 50 jaar ‘op Rekken’ zoals ze zelf zeggen. Zondag vierden ze hun 60-jarig huwelijk.

Op Rekken, want nog steeds woont het echtpaar op het voormalige terrein van de Rekkense Inrichtingen, waar ze in 1965 neerstreken om ook hier in de jeugdzorg te gaan werken. Het is zo ongeveer halverwege hun beider geboorteplaatsen. Wiep is een Groningse en Bernards wieg stond in het Brabantse Sprang-Kapelle.

Tegengas

Voordat Bernard in Het Poortje aan het werk ging, was hij groepsleider in Schiedam. „Ik werkte daar met 5-,6-jarigen, maar dat vond ik te makkelijk, ik wilde tegengas,” verklaart hij zijn vertrek naar het noorden. Tegengas vond hij ook in zijn echtgenote, in gesprek met ze vliegen de snedige kwinkslagen over en weer. Want behalve geven en nemen speelt humor ook een belangrijke rol in een relatie, vindt het stel.

Dienstwoning

Voordat ze ‘op Rekken’ een huis kregen, woonde het jonge paar in bij anderen, een eigen woning hadden ze niet. „Want ook in die tijd was de woningnood groot”, herinneren ze zich. Dus toen ze de vacature voor groepsleider op de Inrichtingen lazen, waarbij stond dat er een dienstwoning bij beschikbaar was, hoefden ze niet lang na te denken. Met hun eerste kind vertrokken ze naar de Achterhoek, waar nog twee zonen werden geboren.

Privé-chauffeur

Ze prijzen zich gelukkig, dat alle drie hun jongens nog in de buurt wonen. Inmiddels zijn er zeven kleinkinderen bij gekomen en het hele stel trok afgelopen zomer naar Terschelling, om alvast een beetje het 60-jarig huwelijk te vieren. Bernard werd onlangs op zijn verjaardag verrast met een uit de kluiten gewassen fotoboek van die zomerse week op dat eiland. Extra grote foto’s, want Wiep ziet niet best meer. Het vervelendste daarvan vindt ze dat ze niet meer kan autorijden. „Maar nu is Bernard mijn privé-chauffeur”, zegt ze, om er lachend op te laten volgen: „En ik ben zijn secretaresse.” Waarmee ze maar wil zeggen, dat ze elkaar goed aanvullen.

Flinke tuin

Inmiddels zijn ze op Rekken een paar keer verhuisd en wonen nu in een voormalige directiewoning. Met een flinke tuin, waarin Bernard veel te vinden is. Wiep zingt nog steeds in een koor en stond ook jarenlang als dirigente voor vijf verschillende koren in de regio. Nog een wijze raad? „Nooit met trammelant naar bed gaan.”