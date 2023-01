Gelderland wil dramatisch stikstofscenario Overijssel voorkomen door eerst boeren te helpen die voor de rechter staan

Tweede overstap­per in Oost Gelre in week tijd, VVD-raads­lid stapt over naar NLOG: ‘Ik kan me niet vinden in landelijk beleid’

GROENLO - Het is rumoerig in de politiek van Oost Gelre. Kort nadat bekend werd dat er een nieuwe splinterpartij in de gemeenteraad komt, heeft raadslid Alfred Wopereis bekendgemaakt uit de VVD te stappen. In een verklaring laat hij weten over te switchen naar de Nieuwe Liberalen Oost Gelre (NLOG).

