Gelderse gedeputeerde Peter Drenth: ‘Vlag op de kop is geen boerenprotestvlag maar symbool van diep bezorgd platteland’

„Die vlag die hier ook zo groot boven de toegangsweg hangt, da's geen boerenprotestvlag. Het is veel meer”, zegt Drenth tegenover zijn gehoor van grotendeels agrariërs. „Die vlag gaat over het totale landelijk gebied dat in het gedrang is. Want als de helft van de boeren en straks niet meer is, dan mis je ook in andere sectoren werkgelegenheid. Dan gaat het ook over scholen. Verenigingen, overal in de gemeenschap. Het is niet voor niets dat die vlag ook bij mij in Doetinchem in de wijk hangt. Achter elke boer staan nóg negen mensen in de agrosector én andere sectoren. En dat gaat veel verder. Denk maar aan het toerisme in ons coulisselandschap. Dat heb je vooral in de Achterhoek en een beetje in Twente. Dat gaat over landbouw en natuur, maar raakt dus meer.”