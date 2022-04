Gemeenschapsraad Neede pakt draad accommodatieonderzoek weer op met infoavond

Vredense Hof in Winters­wijk mogelijk net op tijd klaar voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen

WINTERSWIJK - Het is nog maar de vraag of de Vredense Hof in Winterswijk op tijd klaar is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Die moeten donderdag 14 april uit de chalets van de Twee Bruggen, maar het is niet duidelijk of het voormalige verzorgingshuis dan al geheel geschikt is voor de opvang.

30 maart