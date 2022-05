Gemeentebelangen Berkelland wil opheldering: hoe staat het met de terugkeer van buslijn 56?

Even opbiechten dan maar: grensover­schrij­dend gedrag met ’n ijsbijl

Sorry, Johan D., ik volgde je al niet als het over voetbal ging, maar waar ‘het nieuws’ mij mee lastigviel over wat jij leuk vindt aan kaarsen, daarvan gaat bij mij het licht uit. Trouwens, wat je maten bij Vandaag Inside betreft: ook ergens lol om hebben is grensoverschrijdend wat mij betreft.

29 april