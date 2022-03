Gemeentebelangen Lochem breidt hegemonie verder uit, maar hoe nu verder?

Aalten staat klaar voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen: per direct 30 plekken in De Heurne

DE HEURNE - Het Casperhuus in De Heurne heeft per direct 30 plekken beschikbaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dat laat de gemeente Aalten weten. ,,We weten nog niet wanneer de vluchtelingen in Aalten aankomen, maar we staan klaar om deze mensen met een warm welkom te ontvangen”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp.

14 maart