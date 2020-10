Gemini uit Borculo speelt eindelijk in tweede divisie: ‘Stapje voor stapje omhoog’

De promotie van Gemini zat er al een tijdje aan te komen, zegt aanvoerdster Milou Hemel (25) van de Borculose volleybalsters. "We speelden al jaren in de derde divisie en eindigden ieder jaar weer een plekje hoger." Toch leek het nog even mis te gaan. De ultieme topper tegen Dynamo uit Tubbergen stond op het programma toen het seizoen vanwege corona plotseling was afgelopen. Maar toen de rook was opgetrokken, bleek er voor beide clubs een plaats vrij gekomen op een hoger niveau.