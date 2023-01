Gerrits Weekend Weerpraot: ‘Na het weekend vorst’

Het is vast geen verrassing: het maandtotaal aan regen is al gevallen, vertelt weerman Gerrit Vossers in deze editie van Gerrits Weekend Weerproat. Dat is dus al 65 millimeter, en we zijn pas halverwege de maand.

Januari zal dus vast een natte maand worden. Maar houden we het dit weekend droog?

Vanavond en komende nacht zal er in ieder geval geen regen vallen, voorspelt Gerrit. „En de temperatuur daalt naar een graad of 6, 7.” De bewolking neemt zaterdagochtend wel toe en in de tweede helft van de ochtend valt er uit die wolken ook regen.

„De temperatuur loopt op tot een graadje of 11. De wind, die waait stevig door: die is matig tot krachtig”, aldus Gerrit. Zondag is er ook wat wind, maar is het wel een stuk rustiger dan op zaterdag. En ja, er valt ook wat minder neerslag.

Zonnetje

Tussendoor kunnen we zelfs nog een zonnetje zien in de Achterhoek en Liemers. De temperaturen komen wel iets lager uit, die gaat naar 7 of 8 graden.

Na het weekend kunnen we weer gaan praten over wat vorst. In de loop van de week kunnen we 's nachts temperaturen van -1 of -2 verwachten. Overdag blijven de temperaturen wél boven het vriespunt. „Een klein beetje winter komt dus terug, maar dat zal niet lang duren”, sluit de weerman af.

Volledig scherm Gerrit tijdens de Weekend Weerpraot van deze week. © Videostill

