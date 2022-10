Gewapende man met theedoek als gezichtsmasker overvalt supermarkt in Winterswijk: ‘En nog een prettige avond’

Brandweer steekt miljoenen in vervangen van alle bluswagens; ze spuiten meer water in kortere tijd

DOETINCHEM - De brandweer in de Achterhoek krijgt de komende jaren gloednieuwe blusvoertuigen. De korpsen krijgen in totaal 75 nieuwe brandweerwagens. Het gaat om een miljoeneninvestering, maar die is volgens de veiligheidsregio noodzakelijk.

11:42