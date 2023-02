Glitterpumps en een privékapper: Daisy (33) is de eerste gekozen prinses carnaval van Knor en Knalpot in Giesbeek

,,Hè shit! Mijn biertje staat nog op de bar en ik moet mijn boeketje bloemen nog hebben", zegt Daisy Stavast (33) even na 12.00 uur met een grote lach. Ze moet haasten, want ze had al in de feestzaal bij Het Hof van Giesbeek moeten zijn voor haar eerste officiële taak als prinses carnaval van Giesbeek.

,,Het is echt rennen en vliegen", zegt de prinses na een diepe zucht. Ze trekt nog snel haar pumps aan, drinkt haar bier op en vraagt haar adjudant Harm Berends - de jongeman die haar tijdens de carnaval bij zal staan - om de koffer met make-up en een nieuwe deodorantje mee te nemen.

,,Vanmorgen om 06.30 uur was ik al klaarwakker. Zenuwen? Nee, dat denk ik niet. Al ben ik de dag wel begonnen met een glas chocolademelk en wat aardappelgratin van gisteravond. Dat doe ik normaal niet", vertelt ze over het begin van haar ochtend. ,,Om 10.30 uur zat ik bij de kapper om mijn haar netjes te doen. Dat is speciaal geregeld. Ook tijdens carnaval heb ik mijn privékapper. Dat is net wat anders dan wanneer je het zelf moet doen.”

Prinses Daisy zet koers richting zalencentrum Het Hof van Giesbeek, terwijl adjudant Harm haar koffer meeneemt.

De eerste prinses van Giesbeek

Een privékapper, rolkoffer met make-up en een paar glimmende pumps. Het is ongetwijfeld even wennen bij carnavalsvereniging Knor en Knalpot, waar Stavast de eerste prinses carnaval is.

,,De eerste gekozen prinses”, nuanceert ze zelf snel. In 2020 was er ook al een prinses (Femke Berends) die het alleen voor het zeggen had in Giesbeek, maar dat had te maken met problemen in de relationele sfeer. ,,Normaal zijn het mannen met hun partner. Nu ben ik het alleen. Het is eigenlijk heel gek dat dit pas in 2023 is. Maar goed, ik ben blij dat ik dan tenminste de eer heb.”

‘Ik ben enorm trots’

Bij Knor en Knalpot zijn ze blij met de ontwikkeling, erkent bestuurslid Jac Berends. ,,En ik ben enorm trots dat Dais het is. Ze is al 26 jaar druk met onze vereniging. Dan is het mooi dat ze ook deze eer krijgt", zegt de gastvrouw van het adres waar de prinses verblijft tijdens de carnaval.

Het is ook de locatie waar het bestuur van Knor en Knalpot zich zondagochtend voorbereidt op de de seniorenpronkzitting, de eerste officiële activiteit van deze carnaval. De mannen verorberden er boterhammen met ei en ham. De vrouwen zijn bezig om zichzelf aan te kleden en op te maken.

Prinses Daisy met haar twee adjudanten én hofdame voor zalencentrum Het Hof van Giesbeek.

Gek van panterprint

Stavast zelf geniet met volle teugen. Al was ze direct duidelijk toen het bestuur haar vroeg. ,,Ik ga niet spreken voor een grote groep. Dat vind ik niets", vertelt ze.



En dat terwijl haar proclamatie - tekst met 11 ludieke leuzen - is geprint met op de achterkant een pantermotief. ,,Dat past bij mij. Ook mijn adjudanten hebben de print in hun schoenen. Een panterjurk vond ik net iets té.”

Al hoeft Knor en Knalpot niet bang te zijn dat ze een wild feestbeest als prinses hebben. ,,We houden het netjes. Ik ben het uithangbord van onze vereniging", vertelt Stavast. Al is de kans naar eigen zeggen groot dat ze naar de dansvloer snelt met het nummer Amalia van Wesly Bronkhorst. ,,Echt een heerlijk nummer.”

Voor Stavast begint het echte werk pas volgend weekend. Dan viert ‘t Knorre Dörpke, zoals Giesbeek heet tijdens carnaval, vier dagen carnaval.

Prinses Daisy in vol ornaat in huize Berends, het adres waar ze de hele carnaval verblijft.

