Gosse Terpstra na 48 jaar op de bariton bij Volharding nog steeds niet uitgeblazen: ‘fantastisch instrument!’

Geboren en getogen in Jistrum (Friesland) in 1952. Zijn broer en zus speelden destijds al bij de fanfare in Jistrum genaamd Joost Wiersma, of zoals ze dat zelf schrijven: Muzykforiening Joost Wiersma. „De muziek werd er dus met de paplepel in gegoten", zegt hij met een grijns. Het fanfare orkest speelde toen en nu nog steeds in de eerste divisie en behaald vele successen op concoursen.

In zijn jonge muzikale jaren speelde Gosse niet alleen de bariton/euphonium maar ook de bugel. In 1974 kwam hij naar Borculo. Hij werkte in Borculo bij Meilink en kwam zo in aanraking met onder andere Rinus Arends en Jopie van Haaften die bij Volharding speelde. „Ga maar eens mee” werd er gezegd en zo kwam hij bij Volharding terecht. Ook hier werd er mee gedaan aan vele concoursen en werden en vele prijzen gewonnen.

Knollentrekkers

In 1999 begon Gosse bij de Knollentrekkers in Borculo, nu de Borchländermusikanten. Doordat hij een jaar naar Duitsland zou moeten voor het werk kon hij niet meer op de repetities van Volharding komen, wat hij natuurlijk erg jammer vond. Hij was in die tijd ook nog voorzitter van de vereniging. De kapel repeteerde op de vrijdagavond, „Dat kon dus mooi, want ik was van maandag tot vrijdag middag in Duitsland. Dan kon ik in ieder geval mijn embouchure (speelconditie) een beetje bijhouden.” Toen Gosse in 2000 terug kwam in Borculo is hij bij de kapel gebleven.

Trots is hij op het Muziekcentrum Borculo, wat vanaf de grond af aan is opgebouwd door alle leden en vrijwilligers. „Een unicum hier in de regio om zo goed voorzien te zijn. Er zijn zelfs momenten dat ik nog drukker ben dan voor mijn pensioen”, zegt hij lachend.

Huldiging tijdens voorjaarsconcert

Zaterdag 23 april tijdens het voorjaarsconcert van Volharding zal Gosse worden gehuldigd voor zijn jubileum. Dit jaar neemt de vereniging u mee langs verschillende muzikale grootheden. Denk hierbij aan de succesvolle componist John Williams en aan de legendarische muziek van Toto en Simon & Garfunkel. Naast het leerlingenorkest en het harmonieorkest kunt u uiteraard ook weer luisteren naar onze slagwerkgroep. Helaas afwezig dit jaar is de twirlgroep, zij nemen deze dag deel aan een twirlwedstrijd waar zij weer mooie resultaten hopen te behalen. De vereniging wenst de twirlsters dan ook veel succes en plezier.

Het voorjaarsconcert vindt plaats op zaterdag 23 april om 19.30 uur in Muziekcentrum Volharding Borculo. De zaal is open om 19.00 uur en de toegang is gratis.