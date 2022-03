Grijsen bedenkt beugel voor aan afvalbak om statiegeldflessen en -blikjes apart te houden

Flesjes en blikjes vormen een flink deel van het zwerfafval. Voor zover statiegeldverpakkingen, zijn die geld waard. Weggegooid in de afvalbak, leidt dat tot gerommel en geplunder. Bij Grijsen hebben ze daar wat op verzonnen: een aparte ‘statiegeldbeugel’ voor aan de zijkant van afvalbakken. Je houdt zo flessen en blikjes apart om ze voor het statiegeld in te kunnen leveren óf in de glas- dan wel pmd-bak te gooien.

Vooruitlopend op ook statiegeld op blikjes

De eerste beugels zijn inmiddels aan afvalbakken op straat bevestigd in Hilversum, waar Grijsen een pilot heeft lopen, zo vertelt commercieel stagiair Wessel Grevers. „Ze worden vastgemaakt met een vertikale strip. Maar je kunt ze ook op een muur of aan een paal bevestigen. Minderbedeelden of scholieren kunnen vervolgens wat in te leveren valt er ook weer uit meenemen. Bij de vormgeving is ook geanticipeerd op 31 december van dit jaar, als statiegeld op blikjes wordt ingevoerd. Blikjes kun je er ook in plaatsen, c.q. uithalen om in te leveren voor statiegeld.”