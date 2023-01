Groeispurt Achterhoek mede dankzij komst Oekraïners; vergrijzing van regio zet door

Met video Meerdere botbreuken voor Demy (24) nadat ze keihard in gezicht wordt geslagen tijdens uitgaan

LICHTENVOORDE/ HEELWEG - Een fijn avondje stappen bij de Radstake op eerste kerstdag veranderde voor Demy Ligtlee (24) uit Lichtenvoorde in een nachtmerrie. In het feestgedruis werd ze plotseling hard in het gezicht geslagen. Zo hard, dat ze meerdere botbreuken opliep.

