Groen-Links plant boom: ‘Via lokale politiek heb je invloed in eigen omgeving’

ASV-leden vestigen nieuwe records in kader NL Doet

EIBERGEN - Een persoonlijk record bankzitten? Met een camera voor de neus wisselen de makers van een pallet-bank voor bezoekers van atletiekclub ASV hun actieve posities binnen 5 seconden in voor die van genietende toekijker. Het is één van vele alternatieve disciplines bij ASV, in het kader van NL Doet.

9:10