Grollenaar die ‘chips en cola’ als harddrugs verkocht aan tieners moet tien maanden de cel in

Kaalslag na weer een hete zomer: opnieuw overleven veel bomen de droogte niet in Berkelland

BORCULO - Bomen in Berkelland lijden opnieuw zwaar onder de droogte en hitte van de afgelopen zomer. En dat terwijl door de droge zomers van de afgelopen jaren er al honderden bomen gekapt moesten worden. Duidelijk is dat er in de aanloop naar het najaar veel bomen en planten als verloren moeten worden beschouwd.

19 september