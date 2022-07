Haarlo loopt uit voor de zomer-optocht, maar: ‘Waar zetten we de feesttent volgend jaar neer?’

MET VIDEO Vrieskou is simpele oplossing om exotische woekeraar Japanse duizend­knoop uit te roeien

ULFT/GENDRINGEN - De wortel van de Japanse duizendknoop bevriezen is een effectief bestrijdingsmiddel om de woekerende exoot uit te roeien. Als je dat een dag of vijf doet dan gaat de plant rotten en is hij voorgoed gedood.

7 juli