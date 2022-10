Hacker (19) maakt tienduizenden zorgdossiers buit bij digitale inbraak Nedap Groenlo

Veel Twentse dorpen en steden hebben minder sociale huurwonin­gen dan de overheid wil

ENSCHEDE - In veel gemeenten in Twente zijn minder dan 30 procent van de huizen bestemd voor sociale huur. Alleen in de grote steden én Oldenzaal ligt het aantal sociale huurwoningen boven het streefgetal - 30 procent - van de Rijksoverheid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om cijfers over het jaar 2019.

