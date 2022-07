‘Halfway Hairlow’: ludieke naam voor nieuw festival... bij Haarlo

„Zelf zit ik volop in de muziek”, zegt Daan Boers, drummer bij Hilltop Howlers en bij The John Mayer Tribute. „En Sam zit professioneel in de licht- en geluidstechniek. Zo is het begonnen. Ontstaan uit de passie en liefde voor de muziek, hebben we het in een persbericht omschreven. Allebei hebben we een flink netwerk, en zagen we er een mooie uitdaging in om in Haarlo een nieuw festival van de grond te krijgen. Met serieuze intenties, maar we beginnen het geheel nu klein. Met tweehonderd bezoekers en twee podia.”