Handen uit de mouwen op Beekvliet / Stelkampsveld tijdens natuurwerkdag

Man (26) in levensge­vaar na aanval op straat, per heli naar ziekenhuis

BOCHOLT - Een 26-jarige man uit het Duitse Bocholt is woensdagavond rond 22.00 uur op een parkeerplaats in zijn woonplaats door onbekenden aangevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. De Duitse recherche (Mordkommission) is bezig met een uitgebreid onderzoek naar de zaak.

13 oktober