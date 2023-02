Hans Dales stopt als wethouder Doetinchem, Robbert Hummelink voorgedragen als opvolger

Dales stopt vanwege gezondheidsredenen. ,,Het ambt van wethouder is mooi, maar ook zwaar”, laat Dales weten. ,,Ik heb ervaren dat ik door de intensieve en veeleisende werkzaamheden soms tegen de grenzen van mijn eigen lijf aanloop. Aangezien gezondheid het eerste is dat telt, heb ik moeten vaststellen dat ik dit ambt moet gaan neerleggen.”



Vorige week donderdag had Dales zich tijdelijk ziek gemeld. Hij was donderdagavond niet op de raadsvergadering. Dales was wethouder sinds augustus 2021. Hij was zelf ondernemer en had als wethouder economie en met name de binnenstad onder zijn hoede.



Robbert Hummelink, oud-politieman en tegenwoordig werkzaam voor de gemeente Winterswijk, is voorgedragen als opvolger van Dales. Tot de voordracht van Hummelink, op 2 maart, zijn de taken van Dales verdeeld. Burgemeester Boumans neemt de portefeuille economie tijdelijk over, Ingrid Lambregts doet voorlopig de binnenstad vanuit de gemeente.