Hans Niessink is de nieuwe preses van de Historische Kring Neede: ‘De geschiedenis moet sexy worden’

Provincie grijpt in: ‘Afsluiting N823 tussen Neede en Eibergen was week te vroeg en zonder vergunning’

NEEDE/EIBERGEN - De provinciale weg N823 tussen Neede en Eibergen had de afgelopen week niet afgesloten mogen worden zoals is gebeurd. Dat meldt een woordvoerder van de provincie Gelderland in een reactie op de commotie over de stremmingen.

12 juni