Harde kern ADO neemt afstand van ‘kanker-spandoek’ in Graafschap-stadion

Op het doek staat de tekst ‘KK in je maag’, wat als ‘kanker in je maag’ vertaald kan worden. ‘Gr. uit FCDH’ luidde de ondertekening van het doek. FCDH is de naam van de supportersgroep die wordt gerekend tot de harde kern van ADO Den Haag. Zij schrijven in een statement op de Facebook-pagina Dutch Hooligan Scene dat ze afstand nemen van deze actie. ‘Onlangs zijn er wederom foto’s geplaatst van gasten die in naam van ons midden in de nacht spandoeken ophangen. Wij willen aangeven dat deze gasten geen onderdeel zijn van onze groep. Wij zullen dit intern verder uitzoeken en oplossen’.