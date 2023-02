Hartenkreet praktijkscholen: stop met ov-staking ‘want klassen halfleeg en studenten de dupe’

Er rijden deze week weinig bussen en treinen in de regio en dat merken ze op het Graafschap College in de Achterhoek heel goed. Sommige klassen zijn maar voor de helft gevuld.



,,Veel studenten kunnen niet naar school komen omdat er geen alternatief vervoer beschikbaar is”, zegt bestuurder Michiel Gerlagh van het regionaal onderwijscentrum voor beroepsonderwijs in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk met in totaal 10.000 studenten.