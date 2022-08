Henk Jan Tannemaat over de afstraffing door de Winterswijkse kiezer: ‘Er is enorm op de man gespeeld’

Uw lokale partij Winterswijks Belang kelderde van vijf zetels naar twee. Voorbijgestreefd door nieuwkomers als Voor Winterswijk en Morgen. Hoe voelt dat zo te worden afgestraft door de kiezer?



,,Nou ja, het cliché is natuurlijk dat de kiezer altijd gelijk heeft. Zo is de politiek. Maar ik vind het heel jammer, het was een prachtige baan. Het is nu een zwart gat waar je in valt. Ineens houdt het op. Als ik zelf terugkijk ben ik trots op wat we hebben bereikt: de ondernemers geholpen in coronatijd, het Vrijheidspark ligt er mooi bij. Maar ook de aanpak van het centrum en het cultuurkwartier was goed, waarbij iedereen heeft mogen meepraten. Precies wat het huidige college zo graag wil, naar iedereen luisteren. Dat hebben we daar zeker gedaan. Ik hoop dat die twee projecten de afronding krijgen die ze verdienen.”