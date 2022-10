Herman Oonk zwaait na 50 jaar af bij Baks Borculo

Gelre ziekenhui­zen zwaar getroffen door gevolgen van corona: 1,7 miljoen euro minder binnengeko­men

Gelre ziekenhuizen is verhoudingsgewijs zwaar getroffen door de gevolgen van Covid. Dat zegt het ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen in reactie op de beoordeling in de stresstest van BDO Accountants & Adviseurs. Gelre krijgt voor de financiële gezondheid van de organisatie het rapportcijfer 5.

13 oktober