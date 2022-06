Het CDA verliest bijna overal, maar komt toch aan de macht in de Achterhoek: ‘Gunfactor zit lokale partijen niet mee’

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar ooit was het CDA in sommige Achterhoekse gemeenten alleenheerser met een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Sinds de grootschalige, gemeentelijke herindeling in 2005 is daar echter geen sprake meer van. Sterker nog, bij de laatste verkiezingen verloor de partij zeven zetels ten opzichte van de vorige raadsperiode. De machtspositie is dus opvallend.