Het doek valt voor Westendorp: KNVB haalt club uit Achterhoekse competitie

WESTENDORP - Er is een einde gekomen aan de soap rond vijfdeklasser SV Westendorp. De KNVB heeft de Achterhoekse club per direct uit de competitie genomen.

Alle resultaten van Westendorp komen te vervallen en de wedstrijden van van komende donderdag en zondag tegen Ratti/Socii en Wolfersveen gaan niet door. Dat geldt ook voor de overige tien duels die de ploeg van trainer Stephan Fleming nog op het programma had staan in de vijfde klasse B van het zondagvoetbal.

Westendorp meldde zich de laatste weken steeds af vanwege een enorm spelerstekort. Anderhalve week geleden nog wachtten de spelers van GSV '63 in Geesteren nog vergeefs op de gasten uit Westendorp. De kleine club in de gemeente Oude IJsselstreek heeft nog maar twee seniorenteams. Trainer Stephan Fleming uit Aalten kreeg amper nog spelers op de been.

7 strafpunten

De KNVB legde Westendorp al geldboetes op en gaf de vijfdeklasser liefst 7 punten in mindering. Omdat Westendorp alle tien gespeelde wedstrijden had verloren, stond de club met -7 punten moederziel alleen onderaan de ranglijst.

Westendorp besloot niet zelf uit de competitie te stappen. Dat zou volgens de club een forse geldboete van 4.000 euro betekenen. Omdat de KNVB weken nergens op reageerde, bleven de duels van Westendorp telkens op het programma staan, maar elke keer meldde de club zich af.

Dinsdag trad de voetbalbond toch op. ,,Ze hebben ons uit de competitie genomen", zegt voorzitter Rob Holtslag. ,,Jammer, maar als je geen mensen hebt dan houdt het simpelweg op. Ondanks dat we werkelijk alles geprobeerd hebben met het bestuur, de technische staf en de spelers. Met name voor de overgebleven spelers die wel graag willen voetballen, is dit een hard gelag. De focus ligt nu op volgend seizoen voor ons. We gaan kijken hoe we verder gaan. Of met een prestatieteam of op recreatief niveau.”

Volgens Holtslag heeft de KNVB de club nog geen zware boete opgelegd. ,,Nee, daar wordt niet naar verwezen. Maar ik denk niet dat het vanzelfsprekend is dat ze begrip hebben voor de situatie. We hebben ze telkens op de hoogte gehouden van de uitdagingen die we hebben of hebben gehad. Maar of dat genoeg is, weet ik niet.”

Nieuwe stand vijfde klasse B: 1. ZZC'20 13-28; 2. Erix 12-27; 3. GSV'63 12-22; 4. Bredevoort 12-19; 5. DEO 11-16; 6. Haarlo 13-15; 7. Lochuizen 13-15; 8. SVBV 13-14; 9. Wolfersveen 13-13; 10. Ratti/Socii 12-12; 11. Halle 12-9.