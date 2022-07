Het heilig vuur van Ruben (37): ineens gaat de pieper tijdens de preek. ‘Sorry!’

We zijn de neandertha­lers van de toekomst

Het begon met een klein glimmend steentje. Niet groter dan een vingernagel. Zelfs wat smaller. Naar de zijkanten aflopend, met in het midden een opvallende scheiding tussen de glooiingen. En dat dus in miniatuur. Ik vond het als 17-jarige in 1980 op een Achterhoekse maïsakker. Toen ik het opraapte en het steentje tussen duim en wijsvinger hield sneed ik me bijna. Het bleek aan beide zijkanten messcherp.

8 juli