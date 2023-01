Het mag eindelijk weer: water oppompen in Achterhoek! ‘Dankzij alle regen’

Vijftig jaar De Heikamp in Ruurlo: ‘Het noodlot bepaalde dat dit een pannenkoe­ken­res­tau­rant werd’

Vijftig jaar geschiedenis in één afbeelding vangen moeilijk? Dat vonden ze bij De Heikamp in Ruurlo niet. Geef een illustrator de opdracht, laat de tekening op karton drukken en vervolgens in duizend stukjes knippen. Resultaat: een Jan van Haasteren-achtige puzzel waar je niet alleen uren druk mee bent, maar ook lang naar kunt kijken.

17 januari