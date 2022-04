Het rommelt bij OBL/BBB: Hoe stabiel is de grote winnaar van de verkiezingen in Berkelland?

De Graafschap-directeur praat als informa­teur met partijen in Aalten

AALTEN - Hans Martijn Ostendorp neemt deze weken de tijd om als informateur te werken in de gemeente Aalten. Hij is door CDA-fractievoorzitter Raimond Smit voorgedragen. De voordracht wordt gesteund door alle fractievoorzitters in de gemeenteraad.

13 april