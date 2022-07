‘Het wordt steeds moeilijker om een evenement als de trekkertrek te organiseren’

De schooltand­arts terug in Twente en Achterhoek? Hier is hij nooit weggeweest!

ENSCHEDE - De schooltandarts terug? In Enschede, Haaksbergen, Eibergen, Neede, Losser of Oldenzaal staat regelmatig de grote witte bus met groen logo voor de scholen: Jeugdtandverzorging. Ook in Almelo is de schooltandarts actief. Al sinds 1949.

22 juli