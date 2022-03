Hoe verder na de verkiezingen? Berkelland heeft geleerd van 2018: ‘We willen het nu anders doen’

Hotel in Ruurlo biedt onderdak aan Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Iedereen moet steentje bijdragen’

RUURLO - Stilzitten en afwachten is geen optie, vindt eigenaar Arnold Labohm van hotel Avenarius in Ruurlo. Reserveringen werden daarom geschrapt zodat er volgende week onderdak geboden kan worden aan veertien Oekraïense vluchtelingen in het Ruurlose hotel. ,,Hier zijn ze welkom.”

