Hoezo nieuwe belasting? Onzinnige renovatie van prima Hamelandroute bewijst: Gelderland heeft nu al geld teveel!

Want het kan ook anders: wie wel eens over beruchte wegen in België of het Duitse Ruhrgebied rondrijdt, kent de ervaring: het is alsof je net geland bent met een vliegtuig op een slechte landingsbaan in een Derde Wereldland, zo hobbelt het. De inzittenden worden alle kanten opgegooid en je moet het stuur stevig vast houden. In minder rijke landen is het nog erger gesteld: je moet daar slalommen tussen levensgevaarlijke gaten in de weg, waarin je geheid een wiel kwijtraakt of helemaal verongelukt. Als je dan zo Nederland binnenrijdt, dan is dat een verademing.