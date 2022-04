Honderden bomen extra tegen vlakte na droge jaren in de Achterhoek

Dit blijkt uit een rondvraag onder Achterhoekse gemeenten. In sommige gebieden zijn significant meer bomen neergehaald. ,,Regulier worden jaarlijks ongeveer 300 bomen gekapt. Maar als gevolg van de droogte zijn er in 2020 ongeveer 1500 bomen gekapt en in 2021 ongeveer 450”, laat een woordvoerder van de gemeente Berkelland weten.



In Winterswijk zijn afgelopen winterperiode eveneens honderden bomen gekapt: 455 in totaal. ,,De kap was noodzakelijk vanwege gevaar voor voorbijgangers of slechte vitaliteit van de bomen”, zegt de gemeentewoordvoerder. ,,De droogte speelt hier zeker een rol in.”