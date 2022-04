Hupsel houdt CDA aan verkiezingsbelofte: ‘Zonnepark moet op De Laarberg komen!’

Bij­bel-expositie leerlingen IKC Het Sterrenpa­let in DOM Eibergen

EIBERGEN - De Bijbel mag een wereldwijde bestseller zijn, populair is het boek onder kinderen en jongeren niet echt. Leerlingen van IKC Het Sterrenpalet maakten werkstukken over de verhalen eruit die hen wél aanspreken. Tot en met zondag zijn die te zien op een expositie in De Oude Mattheüs in Eibergen.

5 april