Huur een caravan voor achter de fiets en promoot de Berkel, na een spoedcursus bij de Berkelconferentie

Anne Kortüm, burgemeester van Gescher, zal dit jaar de deelnemers aan de conferentie welkom heten. Verder vormen Regierungspräsidentin Dorothee Feller en dijkgraaf van het Waterschap Rijn en IJssel Hein Pieper de ‘hosts’ van het treffen. Michiel Flooren van de Hogeschool Saxion gaat als spreker in op het ontwikkelingspotentieel van de Berkel voor het grensoverschrijdend toerisme. Daarna volgen enkele korte bijdragen over concrete toeristische impulsen langs de rivier.

E-bakfietsen, e-riksja en de Berkel.Bed.Box

Diverse concrete objecten maken het onderwerp toerisme tastbaar: in de pauzes kunnen op het plein voor het stadhuis e-bakfietsen en een e-riksja worden uitgeprobeerd, die in gebruik zijn bij IBP e. V. (vereniging voor interculturele ontmoetingsprojecten). Een bijzondere blikvanger in het wagenpark is de ‘Berkel.Bed.Box’: een camping-aanhanger voor achter de fiets. Sinds vorige zomer vormt deze mini-caravan een blikvanger in stroomgebied van de Berkel. Je kunt 'm huren bij Stadtmarketing Gescher, en weet één ding zeker: aan aanspraak onderweg zul je geen gebrek hebben!