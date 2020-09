Iedereen kijkt naar de broers Krosse na corona-explosie in Silvolde: ‘Link naar ons feest begrijpelijk, maar niet terecht’

Evolutio biedt Achter­hoeks talent een spring­plank: ‘Dansen is vrijheid!’

28 augustus EIBERGEN - Als ze muziek horen, kunnen ze niet stil blijven zitten. De Berkellandse danstalenten Tim Aafjes en Lidy Hungerink moeten dan wel bewegen. Van Top tot teen! Zo heet de kindervoorstelling die ze met Evolutio spelen in het openluchttheater in Eibergen. „Dansen is vrijheid!”