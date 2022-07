‘Iets vergeten? Sturen we je pakketje gewoon naar Franse camping’; kampeergigant gaat internationaal

In de schaduw van de steengroe­ven ligt een natuurei­land­je tjokvol zeldzame planten

WINTERSWIJK - Het succes van het ingrijpende herstel van natuurgebied Willinks Weust hangt sterk af van de stikstofneerslag in het gebied. Dankzij dat herstel staan er nu tal van zeldzame planten, maar de natuur moet het nu zelf doen. Of dat lukt is pas over een aantal jaren zichtbaar.

4 juli