Imposante dode eik uit Ruurlo inspireert tot de meest uiteenlopende creaties

Boeren massaal met trekkers op de stoep bij gemeente­hui­zen om lokale politiek achter zich te krijgen

AALTEN - Achterhoekse boeren trekken in een colonne van zo'n veertig tractoren langs de gemeentes in Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. Ze bieden wethouders en gemeentefracties een brief aan waarin ze de gemeentelijke politiek vragen om achter hen te gaan staan.

28 juni