In optocht naar het stadhuis om de Doetinchemse Stadsboerin te houden

Levensgro­te Nachtwacht op bezoek in Groenlo: ‘Hij lijkt hier groter dan die in Amsterdam’

GROENLO - Een levensgrote kopie van de Nachtwacht is de komende drie weekenden te bewonderen In de oude ziekenhuiskapel in Groenlo. De reproductie, waarvan het Rijksmuseum er vier heeft laten maken, is woensdag onthuld.

22 september