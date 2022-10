In plaats van 150 keer ‘Weestgegroet’ brengt koor Garden Rumours de mooiste marialiederen

Gesneden koek voor veel rooms-katholieken, minder voor algemeen publiek: mei geldt in de r.k. kerk als ‘Mariamaand’, oktober als ‘rozenkransmaand'. Dat laatste leidt je toch weer terug naar Jezus’ moeder: het is dan namelijk traditie om 150 keer het ‘Weestgegroet’-gebed op te zeggen. Dat kan echter muzikaler, want er zijn in de loop der eeuwen allerlei marialiederen geschreven. Het Ulftse koor Garde Rumours zingt daarvan de mooiste in de Barokkerk in Zwillbrock.