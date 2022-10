In Voor-Beltrum zijn de banden hecht: ‘Laten we hopen dat er ook in de hemel een Halfweg is’

Vijverver­lich­ting Neede voor het laatst onder vlag pluimvee­club

NEEDE - Het A.J.G. Ter Weemepark in Neede zal komende vrijdag, zaterdag en zondag feeëriek verlicht zijn. Dat is voor de laatste keer onder de vlag van de Needse Pluimvee Vereniging. Die gaat mogelijk fuseren met zusterverenigingen in de omgeving. Het beheer van het park blijft in Needse handen.

28 september