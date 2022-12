Inbraken bij meerdere horecagelegenheden in de Achterhoek: politie zoekt getuigen

De politie roept getuigen en mensen die beschikken over informatie op zich te melden. Steakhouse Vivaldi in Miste en brasserie ‘T Grachthuys in Bredevoort zijn beide slachtoffer geworden van de inbraken. Rini te Kulve, eigenaar van de ‘T Grachthuys zegt daarover: „Toen ik vanmorgen aankwam op de zaak kon ik direct zien dat er iemand geweest was. De binnendeuren stonden open, terwijl die nogmaal gesproken altijd dicht zijn.”

Volgens te Kulve is de dader mogelijk via een onderraam bij het kantoor naar binnen gekropen. „Maar laptops en dergelijke zijn blijven liggen. De dader was alleen uit op snel geld. Ze hebben onze fooienpot meegenomen en verder alles laten staan.” Ondanks de inbraak van zaterdagnacht is de horecagelegenheid op zondag gewoon opengegaan. „Het gedeelte waar de dader geweest is mijden we vandaag voor eventueel sporenonderzoek van de politie.”