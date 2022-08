Inloopbijeenkomst in Lochem over de N346 Schakel Achterhoek-A1

‘SEN houdt ons jong!’

NEEDE - Voor ‘nummers uit grootmoeders tijd’ is het repertoire van entertainer Gert Ekkelboom verrassend modern. Bezoekers van de gezellige middag met jamtafel in de SEN-feesttent schieten in de lach als er over wordt begonnen. „Wát ouderenmiddag? Gewoon de gezéllige middag van de SEN. Dit houdt ons jong!”

18 augustus