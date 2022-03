Inschrijving open voor Eibergse Oranjemarkt

Deze twee bedrijven uit Twente en de Achterhoek hebben de potentie ex­port-parade­paard­jes te worden

HENGELO - Ze hebben de potentie paradepaardjes voor de regionale export te worden, of zijn dat al. Start-up Carbotreat bouwt in Almelo installaties voor het afvangen van CO2 en Colubris Cleantech in Winterswijk maakt installaties voor het scheiden van afvalstromen. Beide bedrijven wonnen er de WTC Twente Export Award mee.

11 maart