Intensive care-opname veranderde Wim uit Neede voorgoed: ‘Eén nacht slapen bleek zes weken te zijn’

Bredevoort­se marathonlo­per Tom van Beusekom is ernstig ziek: ‘Deze marathon ga ik niet winnen’

BREDEVOORT - Tom van Beusekom (31) loopt niet meer hard. Noodgedwongen, want de Bredevoortse atleet is ongeneeslijk ziek. Hij heeft slokdarmkanker met uitzaaiingen in de lever. ,,Dit is mijn laatste marathon, die win ik niet.”

8 juni