Internationaal jeugdtoernooi in Groenlo: hele dag LIVE beelden

Meubelfa­briek Bannink in Borculo failliet

1 juni BORCULO - Bannink Stoel en Meubelfabriek (BSM Factory) in Borculo is deze week failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Bij de meubelfabriek, die sinds enige tijd onder de naam Sof Group opereerde, werken dertig medewerkers.