Inwoners Berkelland moeten afval nog beter scheiden; ‘We gooien te veel in grijze container!’

Restafval kan niet hergebruikt, maar moet verbrand worden. Dat is slecht voor het milieu en kost geld. Daarom is het goed dat inwoners van Berkelland hun afval goed scheiden. Maar in vergelijking met andere gemeenten in Twente en de Oost-Achterhoek doen ze dat slecht. In 2018 bedroeg de hoeveelheid aangeboden restafval per inwoner maar liefst 252 kilo. Berkelland was daarmee de grootste negatieve uitschieter in de regio. Ter vergelijking: in de buurgemeenten Oost Gelre gooide een inwoner maar 38 kilo in de grijze container.