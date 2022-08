Inzamelingen voor Voedselbank: ‘Je kunt er niet over oordelen’

Iedere eerste dinsdag van de maand zitten een paar vrijwilligers klaar in de Oude Mattheuskerk in Eibergen. Deze ochtend zijn dat Ageeth Reitsma en haar partner Geert van der Veer. „’t Is geen enkele moeite”, zegt Reitsma, terwijl ze de zakken kleding nog wat verder hun camper in drukt. De bus zit stampvol en de inhoud gaan ze meteen naar de kledingbank in Winterswijk brengen. „Van mensen die het huis van een overledene moesten leeghalen, er zitten schoenen bij die amper gedragen zijn”, vertelt de Eibergse. Ook de kratten die de Voedselbank vrijdag komt halen, zitten weer mooi vol. Acht stuks gevuld met allerhande houdbare benodigdheden, zoals blikken levensmiddelen, wasmiddel, make-up, maandverband en tandpasta. Bovenop ligt een partijtje courgettes, uit iemands moestuin.