Is naakte waarheid te confronterend? Politici zijn kampioen in verhullend taalgebruik!

Ik kan dat nog begrijpen bij slecht nieuws, want je wilt tenslotte herkozen worden als politicus. Maar wat ik niet snap, is dat ook goed nieuws onbegrijpelijk op wordt geschreven. Neem het schrappen van de bezuiniging van een half miljoen euro op sport en cultuur. De nieuwe coalitie van CDA, D66, PvdA en VVD in Berkelland heeft dat zo vaag in het coalitieakkoord verstopt, dat het de gewone burger niet eens opgevallen is. Ja ergens in een bijzin staat verstopt: van de eerdere taakstellingen voor cultuur en sport zien we af!